Polizei Bochum

POL-BO: Gullydeckel in Schaufenster geworfen - 2 Personen in Gewahrsam genommen

Witten-Innenstadt (ots)

Am frühen Morgen kam es in der Wittener Innenstadt zu einem Polizeieinsatz. Ein 22-jähriger Wittener wurde durch die Polizei Witten angehalten, nachdem er zuvor einen Gullydeckel ausgehoben und in das Schaufenster eines Ladenlokals geworfen hat. Während der polizeilichen Maßnahmen solidarisierte sich eine Personengruppe von ca. 25 Personen gegen die eingesetzten Polizeibeamten und griff diese mit Schlägen, Tritten und Flaschenwürfen an. Hierbei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig. Zwei Täter wurden in Gewahrsam genommen. -Sen.-

