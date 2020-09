Polizei Bochum

Auf dem Springorum-Radweg: Mann bringt junges Mädchen absichtlich zu Fall

Noch ist dieser "Gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr" nicht geklärt, der sich am 8. September (Dienstag) auf dem Springorum-Radweg in Bochum ereignet hat.

Das Opfer: Eine junge Radfahrerin (10), die zusammen mit zwei Freundinnen zwischen dem Radwegtunnel und der Goerdtstraße unterwegs war.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam den drei Schülerinnen gegen 18.15 Uhr ein Radfahrer entgegen. Der junge Mann fuhr ganz dicht an der Zehnjährigen vorbei und trat dabei gegen das Fahrrad der Bochumerin. Dadurch stürzte das Kind zu Boden.

Mit dem Satz "Ihr hättet ja Platz machen können" setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Die Schülerin klagte nach dem Sturz über Schmerzen.

Der Radfahrer ist circa 20 bis 22 Jahre alt, relativ groß, schlank, hat kurze braune Haare und trug ein ausgewaschenes graues Cappy, einen grauen Kapuzenpullover sowie ein beigefarbene kurze Hose. Der Mann war mit einem dunkelfarbenen City-Bike unterwegs, das relativ dünne Reifen hat und an dem zwei gelbe Satteltaschen angebracht waren.

Das ermittelnde Bochumer Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 / 900-5206 (-3521 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise.

