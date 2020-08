Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Imbiss - Polizei sucht Zeugen!

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Imbiss-Einbruch im Bochumer Stadtteil Riemke.

In der Zeit vom 21. August (18.15 Uhr) und 22. August (8 Uhr) brachen noch nicht ermittelte Einbrecher die Tür eines Imbisstandes an der Hofsteder Straße 172 auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Die Kriminellen entwendeten eine Geldkassette mit darin befindlichem Bargeld und flüchteten unerkannt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte an das zuständige Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit an die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 wenden.

