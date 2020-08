Polizei Bochum

POL-BO: Unfall beim Abbiegen: Mit entgegenkommendem Auto kollidiert - Drei verletzte Personen

Witten (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen 22. August ist es in Witten zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt worden sind.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 19-jährige Autofahrerin, gegen 22.40 Uhr, die Dortmunder Straße in Richtung Witten. An der Kreuzung zur Brauckstraße wollte die junge Wittenerin in diese links abbiegen. Dabei kollidierte ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Overath (Steinenbrück).

Die 19-jährige Fahrerin sowie ihr Beifahrer, ein 20-jähriger Wittener, und der 25-jährige Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach ambulanter Behandlung konnten der Beifahrer sowie der 25-Jährige das Hospital verlassen, die junge Fahrerin verblieb dort stationär.

Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

