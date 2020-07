Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrskontrolle bringt Haftbefehl und Drogen zum Vorschein

Bochum (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle in Bochum ist am Dienstag, 7. Juli, einem 28-jährigen Rollerfahrer zum Verhängnis geworden.

Gegen 23.20 Uhr hielten Beamte der Polizeiwache Südost (Universitätsstraße) den Rollerfahrer auf der Königsallee im Stadtteil Wiemelhausen an. Die weitere Überprüfung an der Einmündung zur Knappschaftsstraße ergab, dass gegen den 28-jährigen Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Bei der anschließenden Durchsuchung kamen zudem Drogen zum Vorschein. Die Polizisten nahmen den 28-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache. Der Haftbefehl konnte bezahlt werden, so dass er nicht die Ersatzfreiheitsstrafe antreten musste.

Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes dauern im Bochumer Kriminalkommissariat 14 gegen den Mann weiter an.

