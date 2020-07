Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer muss ausweichen: Flüchtiger SUV-Fahrer gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, 6. Juli, in Bochum sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat Zeugen. Ein Rollerfahrer (21) wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 14 Uhr befuhr der 21-Jährige aus Bochum mit seinem Roller die Josephinenstraße in Richtung Herner Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein unbekannter Autofahrer kurz nach der Einmündung "Waterkuhle" vom Fahrbahnrand an. Der Rollerfahrer versuchte auszuweichen und stürzte dadurch. Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Herner Straße. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen silberfarbenen SUV der Marke BMW handeln.

Das Verkehrskommissariat fragt nun: Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu dem Fahrer des silberfarbenen BMW geben? Zeugen melden sich bitte zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206.

