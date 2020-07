Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Bereits am 21. Juni, gegen 14.30 Uhr, kam es in Herne in Höhe der Eissporthalle am Revierpark Gysenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Lünener fuhr mit seinem Auto auf der Straße "Am Revierpark" und wollte nach links auf den Parkplatz der dortigen Eissporthalle abbiegen. Hierbei fuhr ihm ein Unbekannter von hinten auf. Dabei entstand erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Beide Beteiligten stiegen aus und vereinbarten, die Straße für den fließenden Verkehr frei zu machen. Der 70-Jährige fuhr mit seinem Fahrzueg auf den nahegelegenen Parkplatz. Der Unbekannte flüchtete jedoch von der Örtlichkeit in Richtung Herne, ohne sich weiter um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um ein silbernes Cabrio der Marke Mercedes vom Typ R230 SL.

Der Fahrer dieses Fahrzeugs wird wie folgt beschrieben: Männlich, 30 bis 45 Jahre alt, 180 cm groß, kräftige Statur, kurzes lichtes Deckhaar, Vollbart und südländisches Erscheinungsbild.

Das Verkehrskommissariat bittet zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5231 um Hinweise auf den Mercedes oder den beschriebenen Fahrer.

