Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Witten: Postbotin stürzt mit Pedelec

Witten (ots)

Bei einem Unfall im Wittener Stadtzentrum ist eine Postbotin aus Witten (59) am Dienstagvormittag, 12. Mai, mit ihrem Pedelec zu Fall gekommen und leicht verletzt worden. Ursache war eine geöffnete Autotür.

Gegen 9.15 Uhr war die 59-Jährige mit ihrem Dienst-Pedelec auf der Crengeldanzstraße in Richtung Marienhospital unterwegs. In Höhe der Hausnummer 23 öffnete ein 58-jähriger Autofahrer aus Essen, dessen Wagen am Fahrbahnrand stand, die Tür. Daraufhin stürzte die 59-Jährige.

Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Postbotin in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

