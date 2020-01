Polizei Bochum

POL-BO: Warnung vor falschen Polizisten

Bochum/Herne/Witten (ots)

Aktuell kommt es in Bochum und Herne zum wiederholten Male vermehrt zu Anrufen von Kriminellen, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und auf betrügerische Art versuchen, an ihr Vermögen zu kommen.

Die Betrüger geben vor, Polizisten zu sein und tischen den meist älteren Menschen am Telefon Geschichten von Festnahmen nach Einbrüchen in der Nachbarschaft auf, wobei bei den angeblich Festgenommenen die Personalien der Angerufenen aufgefunden worden seien. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten die Betroffenen schnellstmöglich ihr Bargeld der Polizei übergeben.

Die echte Polizei wird Sie in einem keinem Fall kontaktieren, um Sie nach ihrem Vermögen zu fragen oder Ihnen anbieten, dieses sicher für Sie aufzubewahren.

Im Falle eines Anrufes sollten sie wie folgt handeln:

- keine persönlichen Angaben machen,

- auf keinen Fall Wertsachen an Unbekannte übergeben,

- das Gespräch beenden, wenn nach Bargeld bzw. Vermögen gefragt wird und

- nach Beendigung des Gesprächs selbst den Notruf 110 der Polizei wählen und den Vorfall melden.

