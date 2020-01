Polizei Bochum

POL-BO: Schwerverletzter Motorradfahrer (27) bei Verkehrsunfall auf dem Nordhausenring (Autobahn 448) in Bochum

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 30. Januar, ist ein 27-jähriger Niederländer mit seinem Motorrad in Bochum-Wiemelhausen gestürzt. Gegen 16.30 Uhr fuhr der Motorradfahrer den Nordhausenring in Fahrtrichtung Essen. Er beabsichtigte an der Ausfahrt Königsallee vom Nordhausenring in Richtung Bochum-Stiepel abzufahren. Dabei überholte der Motorradfahrer einen 65-jährigen Autofahrer, der vor ihm in der Ausfahrt fuhr. Durch das Fahrmanöver verlor der Niederländer die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in die Leitplanke der Ausfahrt und verletzte sich schwer. Die Ermittlungen zum Unfall hat das Verkehrskommissariat übernommen.

