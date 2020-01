Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Herne (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit Verletzten kam es am gestrigen 30. Januar, gegen 15.10 Uhr, in Herne. Ein 21-jähriger Herner stand mit seinem Auto auf der Bochumer Straße vor einer roten Ampel. Von hier aus wollte er nach links auf den Hölkeskampring abbiegen. Von hinten näherte sich eine 64-jährige Hernerin und fuhr ungebremst auf das wartende Fahrzeug auf. Der 21-Jährige und sein 19-jähriger Herner Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Hernerin musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

