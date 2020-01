Polizei Bochum

POL-BO: Schüler (13) bei Unfall verletzt

Herne (ots)

Am gestrigen 30. Januar, gegen 7.45 Uhr, kam es in Herne im Bereich Albert-Einstein-Str. / Karl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Herner fuhr mit seinem Auto auf der Albert-Einstein-Straße und wollte nach links auf die Karl-Bosch-Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 13-jährigen Herner Schüler, welcher die Karl-Bosch-Straße überquerte. Bei Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

