Polizei Bochum

POL-BO: Leichtverletzte Fußgängerin (79) bei Verkehrsunfall in Wattenscheid

Bochum (ots)

Am 29.01.2020, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Bochumer mit seinem Mountainbike den Gehweg der Weststraße in Richtung Wattenscheid-Mitte. Zeitgleich ging eine 79-jährige Bochumerin mit ihrem angeleinten Hund vor dem Zweiradfahrer auf dem Gehweg. Als der Radfahrer die Fußgängerin mit ihrem Hund passierte, verfing sich die Hundeleine am Fahrrad, wodurch die 79-Jährige zu Fall kam. Dabei verletzte sich die Seniorin leicht. Die Ermittlungen zum Unfall hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Lars Thoms

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell