Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Ein schlechter Deal am 2. Weihnachtstag - Polizisten überführen Fahrraddieb

Herne (ots)

Am gestrigen 26. Dezember, gegen 5.45 Uhr, wird die Polizei zur Sodinger Straße in Herne gerufen.

Kurz zuvor hat ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Krimineller ein Fahrrad aus einem Hausflur entwendet.

Die Beamten sprechen mit dem Besitzer (22) des Fahrrades und notieren sich die Fahrzeugdaten.

Noch während die Polizisten die Anzeige schreiben, meldet sich der 22-Jährige gegen 7.30 Uhr erneut auf der Wache.

Der Herner berichtet davon, dass er sein hochwertiges Rad schon auf einer Aktionsplattform im Internet entdeckt hat.

"Inkognito" nimmt einer der Beamten umgehend Kontakt zu dem Verkäufer auf und vereinbart einen Besichtigungstermin.

Direkt danach hängt der Polizist seine Uniform in den Spind und macht sich in ziviler Kleidung auf den Weg zum Besichtigungstermin.

Gegen 12 Uhr trifft er in Herne auf den tatverdächtigen Verkäufer und obiges Fahrrad. Nachdem sich der Polizist "geoutet" hat, ist das Verkaufsgespräch dann sehr schnell beendet.

Uniformierte Kollegen nehmen den polizeibekannten Herner (33) fest, der wenig später den Fahrraddiebstahl und die Verkaufsabsichten einräumt.

Die Ermittlungen im Herner Kriminalkommissariat in Sachen "Schlechter Deal am 2. Weihnachtstag" dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell