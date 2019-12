Polizei Bochum

POL-BO: PKW prallt gegen Baum - beide Insassen schwer verletzt

Bochum (ots)

Am gestrigen Samstag ereignete sich in den frühen Morgenstunden um 05.32 Uhr ein Verkehrsunfall in Bochum-Weitmar, bei dem sich beide männliche Insassen (20+21 Jahre alt) aus Bochum schwere Verletzungen zuzogen und nach erfolgter Erstversorgung durch einen Notarzt sowie dem Rettungsdienst der Feuerwehr Bochum nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt wurden. Der Pkw, der nach jetzigem Ermittlungsstand von dem 21-jährigen Bochumer geführt worden ist, befuhr die Hattinger Straße in Richtung Linden, kam von der regennassen Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Mit Eintreffen der Rettungskräfte waren beide Insassen bewusstlos und nicht ansprechbar. Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt. Bei dem alkoholisierten Fahrzeugführer (21) wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und müsste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 2700,- EUR beziffert. Die Hattinger Straße musste in beide Richtungen für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Mit der Klärung der genauen Unfallursache und den erforderlichen weiteren Ermittlungen befasst sich nun das zuständige Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:

Thomas Wagner

Polizei Bochum

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell