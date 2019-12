Polizei Bochum

POL-BO: Schüsse in Wohnung lösen Polizeieinsatz in Witten aus

Bochum (ots)

Ein 38-jähriger Wittener schoss in den frühen Abendstunden in seiner Wohnung mit einer Pistole um sich. Nachbarn aus dem Haus alarmierten daraufhin die Polizei, welche den Mann durch Spezialeinheiten unverletzt festnehmen konnten. Durch die Schüsse wurde ebenfalls niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

