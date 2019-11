Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kiosk in Herne-Horsthausen

Herne (ots)

Am 30.11.2019, um 00:55 Uhr, betraten zwei unbekannte männliche Personen den Kiosk. Eine dritte, ebenfalls männliche Person verblieb vor dem Eingang. Unter Vorhalt eines Messer wurde die anwesende 53-jährige Mitarbeiterin aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm der Täter eine größere Summe Bargeld aus der Kasse und eine unbekannte Menge an Zigaretten. Nachdem die Geschädigte Pfefferspray einsetzte, flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Personenbeschreibung: alle drei Personen männlich, Südländer und ca. 20 Jahre alt a) weiße Sturmhaube; helle Hose, blaue Weste über grünem Pullover b) blaue Jeans, schwarze Winterjacke c) unbekannt.

