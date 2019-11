Polizei Bochum

POL-BO: Jugendliche legen Gullydeckel auf Fahrbahn! Streifenwagen kann gerade noch ausweichen

Herne (ots)

Polizeibeamte sind am 31. Oktober (Donnerstag) gegen 20 Uhr zu einem Einsatzort an der Burgstraße in Wanne-Eickel gefahren.

Dort hatte ein Zeuge ein verdächtiges Klirren gehört. Zudem beobachtete er, wie eine Gruppe von sieben Jugendlichen einen Gullydeckel aus der Straße hoben und in Höhe der Hausnummer 71 auf die Fahrbahn legten. Auf der Anfahrt zum Einsatzort wäre der Streifenwagen beinahe mit dem ungefähr 50 Kilogramm schweren Gullydeckel kollidiert. Im Nahbereich wurden außerdem mehrere eingeschlagene Fenster festgestellt.

Was sich die noch unbekannten Täter dabei gedacht haben, ist unklar. Fest steht: Es handelt sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und deshalb um eine Straftat. Die Polizei warnt: Vorfälle dieser Art können zu schlimmen Unfällen führen. Glücklicherweise blieb es dieses Mal ohne Folgen.

Die sieben, vermutlich männlichen, Jugendlichen werden zwischen 14 und 17 Jahren alt beschrieben. Zwei haben eine hagere Statur, einer von ihnen ist kräftiger. Einer der Jugendlichen wurde mehrfach mit dem Namen "Nino" angesprochen.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu Bürozeiten beim ermittelnden Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

