Polizei Bochum

POL-BO: Jugendlicher wird seines Smartphones beraubt

Bochum (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 19-Jähriger in Bochum von zwei Männern mit einem Messer bedroht worden - anschließend raubten sie sein Handy.

Am frühen Sonntagmorgen, 27. Oktober, gegen 2 Uhr, war der 19-jährige Bochumer mit zwei flüchtig bekannten männlichen Begleitern in Weitmar unterwegs. Auf der Kohlenstraße in Höhe der Sinterstraße attackierten ihn die beiden Männer unerwartet und bedrohten ihn unter anderem mit einem Messer. Dabei forderten Sie die Herausgabe seines Smartphones. Mit der Beute flüchtet die beiden Räuber in Richtung Hauptbahnhof.

Die Fahndungsmaßnahmen der erst etwas später alarmierten Polizei erbrachten keinen Erfolg.

So werden die beiden Tatverdächtigen beschrieben:

1. Person: circa 185-190 cm groß, schmales Gesicht, 3-4 Millimeter lange rot-blonde Haare. Er trug eine Lederjacke, darunter einen orangefarbenen Pullover.

2. Person: ebenfalls in etwa 185-190 cm groß, er hatte helle Haare, die zu einer "Pinselfrisur" frisiert waren. Er war komplett dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) oder -8405 (KK 34 - während der Geschäftszeiten).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Frank Lemanis

Telefon: 0234 909-1020

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell