POL-BO: Wendemanöver endet mit Verkehrsunfall - drei Menschen im Bus werden verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses sind am Samstag drei Menschen in Witten leicht verletzt worden.

Samstagvormittag, 26. Oktober, um 10.40 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Wittener mit seinem Pkw die Ardeystraße. Kurz hinter der Einmündung zur Straße Ledderken wollte dieser sein Fahrzeug verbotswidrig wenden, um seine Fahrt anschließend auf der Ardeystraße in Fahrtrichtung Herdecker Straße fortzusetzen. Dabei übersah er einen Linienbus, welcher auf der dortigen Busspur auf der Ardeystraße in Fahrtrichtung Crengeldanzstraße unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich drei Fahrgäste (75/w aus Witten, 12/w aus Witten und 11/w aus Herdecke) im Linienbus. Die drei Verletzten wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, genauso, wie der 50 Jahre alte aus Witten stammende Busfahrer.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr um die Unfallstelle herumgeführt. Das verunfallte Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

