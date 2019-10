Polizei Bochum

POL-BO: Mercedes-Fahrer drängt Kradfahrer (16) ab - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Am 30.09.2019, gegen 14.30 Uhr, wurde ein junger Kradfahrer (16) am Bodenborn in Witten von einem Autofahrer abgedrängt und stürzte.

Der 16-Jährige befuhr die Straße Bodenborn in Richtung Elberfelderstraße. In Höhe der Einmündung zur Straße Bommerfelder Ring 108 befand er sich auf dem Geradeausfahrstreifen und hatte Grünlicht. Plötzlich und völlig unerwartet wechselte ein Pkw-Fahrer von der Linksabbiegespur nach rechts auf den Geradeausfahrstreifen. Der Wittener musste notbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Mercedes zu verhindern. Der Schüler verlor im Zuge dessen die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte - wurde aber zum Glück nicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr unerkannt weiter.

Das ermittelnde Bochumer Verkehrskommissariat bitte zu Bürozeiten um Hinweise unter 0234 909-5206.

