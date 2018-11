Kranenburg-Wyler (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag (9. November 2018), 16.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Krumme Straße ein Fenster zur Sakristei der alten Kirche auf. In der Kirche finden nur noch selten Gottesdienste statt. Die Täter kletterten in die Kirche. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet.

Eine Zeugin sah am Donnerstag gegen 23.00 Uhr zwei Männer, die über den Friedhof hinter der Kirche liefen. Gegen 23.30 Uhr kamen die Männer zurück und fuhren in einem Kleinwagen weg.

Die beiden verdächtigen Männer waren 1,85 bis 1,90m groß, dunkel gekleidet und trugen beide eine Kappe. Einer von ihnen rauchte im Bereich des Friedhofes eine Zigarette.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

