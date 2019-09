Polizei Bochum

Bochum

Wattenscheid

Kioskeinbruch - Polizei sucht Zeugen!

Bochum / Wattenscheid (ots)

Nach einem Kioskeinbruch in Bochum-Eppendorf sucht die Polizei Zeugen. Kriminelle drangen am 15. September, zwischen 00.05 und 11.05 Uhr, durch gewaltsames Aufhebeln der Zugangstür in die Räumlichkeiten an der Straße "Am Thie" 26 ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter den Inhalt der Kasse sowie mehrere Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsraum. Unter anderem wurden auch zwei Zigarettenautomaten aufgeflext - das darin befindliche Geld sowie Zigarettenpackungen wurden ebenfalls entnommen. Die Tatverdächtigen flüchteten mitsamt der Beute in unbekannte Richtung.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtigen Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt das Wattenscheider Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234 / 909-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

