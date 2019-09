Polizei Bochum

POL-BO: Auto gegen Fahrrad - Radfahrerin auf Motorhaube aufgeladen

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 13. September, ist eine 39-jährige Radfahrerin aus Bochum verletzt worden.

Die Frau befuhr, gegen 19.20 Uhr, nach aktuellem Kenntnisstand mit ihrem Fahrrad die Westfalenstraße in Richtung Norden und überquerte die Straße an der Ampel in Richtung Osten. Sie wurde an der Kreuzung zur Edmund-Weber-Straße von dem Auto eines 48-jährigen Herners erfasst und stürzte über die Motorhaube auf den Boden. Der Autofahrer war von der Edmund-Weber-Straße nach rechts in die Westfalenstraße abgebogen.

Die Frau wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

