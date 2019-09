Polizei Bochum

POL-BO: Von Fahrbahn abgekommen und mit Leitplanke kollidiert - Sechs Personen verletzt

Bochum (ots)

Eine Kollision mit der Leitplanke und sechs Leichtverletzte waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen, 15. September, in Bochum.

Ein 20-Jähriger aus Datteln befuhr gegen 1.44 Uhr den Nordhausen-Ring in Bochum in Richtung Gerthe. Nach aktuellem Kenntnisstand verlor er in Höhe der Ausfahrt Bochum-Langendreer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der junge Mann versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Leitplanke nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden alle Insassen, allesamt Jugendliche aus Gevelsberg und Datteln (17, 18, 17, 19, 19) leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,3 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

