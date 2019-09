Polizei Bochum

POL-BO: Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt nach Unfall mit neunjährigem Fahrradfahrer

Bochum (ots)

Ein Neunjähriger aus Castrop-Rauxel ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend, 7. September, in Bochum-Gerthe verletzt worden. Der Junge stürzte mit seinem Fahrrad, der Autofahrer aus Dortmund hinterließ seine Personalien nicht.

Gegen 17.25 Uhr war der Neunjährige mit seinem Fahrrad auf der Gerther Straße unterwegs. Als dieser nach links in die Lothringer Straße (Fußgängerzone) abbiegen wollte, erschrak er sich vor einem von links kommenden Pkw Daimler Chrysler, der die Lothringer (Fußgängerzonenbereich) an der Kreuzung Gerther Straße weiter geradeaus fahren wollte. Der augenscheinlich ältere Autofahrer (circa 65 Jahre, graue Haare) hielt kurz an und sprach mit dem ebenfalls anwesenden Vater des Neunjährigen, entfernte sich dann aber unerwartet ohne seinen Namen zu hinterlassen. Auf dem Beifahrersitz soll eine weibliche Person (ebenfalls in etwa 65 Jahre, Brillenträgerin) gesessen haben.

Das vollständige Dortmunder Kennzeichen des Flüchtigen liegt der Polizei vor, sodass die Ermittlungen an der Halteranschrift umgehend eingeleitet werden konnten.

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich während er Geschäftszeiten beim Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5205 zu melden.

