Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrer schwer verletzt

Bochum (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Rollerfahrer aus Bochum die Universitätsstraße in Richtung Bochum-Langendreer. Im Baustellenbereich in Höhe der Zufahrt zum Busbahnhof touchierte er die Baustellenabsperrung, kam zu Fall und zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Rollerfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo er stationär verblieb. Der stark beschädigte Roller wurde sichergestellt. Die Universitätsstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

