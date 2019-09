Polizei Bochum

POL-BO: E-Bike Fahrer (38) bei Unfall verletzt

Bochum (ots)

Am gestrigen 03. September, gegen 16.15 Uhr, kam es in Bochum auf der Dorstener Straße 131 zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Bochumer fuhr mit seinem E-Bike in Richtung Herne. In Höhe der Hausnummer 131 stand ein 27-jähriger Bochumer mit seinem Fahrzeug und wollte aus diesem aussteigen. Er öffnete die Fahrertür und übersah den von hinten kommenden Radfahrer. Es kam zu einer Kollision, wobei sich der 38-Jährige schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

