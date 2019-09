Polizei Bochum

POL-BO: Unfall mit Linienbus in Witten

Witten (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Ardeystraße Höhe Ledderken in Witten wurden der Polizei am gestrigen 2. September, gegen 18.15 Uhr, gemeldet. Eine 39-jährige Wittenerin wollte mit ihrem Auto von der Straße "Ledderken" nach links auf die Ardeystraße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 54-jähriger Linienbusfahrer sein Fahrzeug auf der Busspur der Ardeystraße in Richtung Witten Innenstadt. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zu einer Gefahrensituation, sodass der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführte. Zu einer Kollision zwischen Linienbus und dem Pkw der Witternerin kam es nicht. Durch das starke Bremsen wurden im Bus drei Personen (50/w, 35/w, 65/m) leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

