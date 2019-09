Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Tankstelle

Bochum (ots)

Am 2. September, gegen 21.45 Uhr, kam es in Bochum auf an der Ruhrstraße 211 zu einem Tankstellenüberfall. Ein Mann betrat die Verkaufsräume und forderte unter Vorhalt eines Cuttermessers Bargeld von der 19-jährigen Angestellten aus Bochum. Mit dem Geld verließ der Mann die Tankstelle und entfernte sich mit einem Pkw. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungsmaßnahmen konnte ein ein 65-jähriger Bochumer als Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 13 dauern an.

