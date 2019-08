Polizei Bochum

POL-BO: Dreiste Masche: Falsche Polizeibeamte verlangen Kaution für festgenommenen Angehörigen

Bochum/Herne/Witten (ots)

Schon wieder treiben falsche Polizeibeamte ihr Unwesen in Bochum, Herne und Witten. Die aktuelle Masche: Ein festgenommenes Familienmitglied müsse gegen Kaution "freigekauft" werden.

Für manch einen Betroffenen ist diese Nachricht am Telefon ein echter Schock: Ihr Sohn sei in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt, schlimmer noch, er sei Schuld an der Sache und sitze gerade im Polizeigewahrsam. Nur gegen Kaution könne er wieder auf freien Fuß kommen.

So oder so ähnlich versuchen Betrüger derzeit, Menschen um ihr Erspartes zu bringen - aktiv sind sie vor allem in Bochum, aber auch in Herne und Witten. Alle Angerufenen haben die perfide Masche bisher zum Glück durchschaut. Eine Kaution, mit der Menschen aus dem Gewahrsam freigekauft werden können, gibt es in Deutschland schließlich nicht.

Die Polizei hat folgende Verhaltenshinweise:

- Wenn Sie verdächtige Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf. Rufen Sie anschließend die echte Polizei unter dem Notruf 110 an und schildern Sie den Vorfall. - Die Polizei wird Sie niemals von der 110 anrufen - wenn diese Nummer im Display erscheint, können Sie fest davon ausgehen, das etwas nicht stimmt. - Ebenfalls wird die Polizei Sie weder nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen, noch Bargeld, Schmuck o. ä. auf Echtheit prüfen, entgegennehmen oder verwahren.

