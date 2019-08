Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Der Westring ist nicht der Nürburgring! - Junger BMW-Fahrer "kachelt" mit über 140 km/h durch die Stadt

Bochum (ots)

Am heutigen 21. August, gegen 1.15 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung den Herner Westring.

In Höhe der Bochumer Straße fiel das Augenmerk der Beamten auf einen schwarzen BMW. Dessen Fahrer war mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Norden unterwegs.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Autos auf. Dabei stellten sie fest, dass der PS-starke Wagen mittig der beiden Fahrspuren, also in der sogenannten Ideallinie, über den innerstädtischen Ring "kachelte" - mit einer Geschwindigkeit von über 140 km/h. Aber der Westring ist nicht der Nürburgring!

So konnten die Polizisten den Raser an der Ampel am Bahnhofsplatz stoppen und in die "Boxengasse" winken. Sie beschlagnahmten den Führerschein des Herners (21) und schrieben eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens (§ 315d StGB).

Danach wird ein Kraftfahrzeugführer mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen dauern im Bochumer Verkehrskommissariat an.

