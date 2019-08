Polizei Bochum

POL-BO: Entgegenkommender Linienbus: Radfahrer (78) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

An einer Engstelle in Bochum-Querenburg sind am Sonntagabend, 18. August, ein Radfahrer (78, aus Bochum) und ein Linienbus aufeinandergetroffen. Der Senior stürzte und trug schwere Verletzungen davon.

Gegen 18.40 Uhr fuhr der 78-Jährige auf seinem Fahrrad auf der Schadowstraße in Richtung Steinkuhlstraße. In Höhe der Hausnummer 44 kam ihm ein Linienbus entgegen. Als er sich direkt daneben befand, stürzte er und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ob der Radfahrer den Bus gestreift hat, ist bislang unklar.

Ein Rettungswagen brachte den Bochumer zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell