Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf drei Bochumer (23/24/25)

Bochum (ots)

Am 17.8., gegen 1.46 Uhr, wurden drei Bochumer im Alter von 23, 24 und 25 Jahren im Bereich der Hustadt an der Universitätsstraße 150 überfallen. Hier wurden die jungen Männer von sechs bis sieben Kriminellen angesprochen und verbal provoziert. Anschließend attackierte die Tätergruppe das Trio und raubte diesen die Portemonnaies und ein Mobiltelefon. Dabei sollen auch ein bis zwei Schlagstöcke eingesetzt worden sein. Im Anschluß flüchteten die Räuber in Richtung der Universitätsbibliothek. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Geschädigten beschrieben zwei der Täter mit europäischen Aussehen und vier bis fünf der Kriminellen mit südländischem Aussehen. Alle sollen sportlich gekleidet gewesen sein. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

