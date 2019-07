Polizei Bochum

POL-BO: Nachtragsmeldung zu Geschäftseinbruch an der Hauptstraße in Eickel - Tatverdächtiger (31) vorläufig festgenommen

Herne, Wanne-Eickel (ots)

Wie am gestrigen Sonntag berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4334467), kam es am Freitagabend, 26. Juli, zu einem Geschäftseinbruch an der Hauptstraße 153 in Wanne-Eickel. Im Laufe der Ermittlungen konnte noch am Sonntag Abend, gegen 19.30 Uhr, aufgrund eines Zeugenhinweises ein Tatverdächtiger (31 Jahre, aus Herne) vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell