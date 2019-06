Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Rheinischer Esel - Unbekannter zeigt sich Frau in schamverletzender Weise

Witten (ots)

Am späten Freitagnachmittag (7. Juni) zeigte sich ein bisher unbekannter Mann in Witten in schamverletzender Weise. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Eine 27-jährige Frau war gegen 16.25 Uhr auf dem Fußweg des Rheinischen Esel in Richtung Witten-Annen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befand sich in gleicher Gehrichtung der Unbekannte. Der Mann schaute sich öfter zu ihr um und ließ sie überholen. Als er sich in einem Gebüsch entfernte, sprach die Frau ihn auf sein Verhalten an. In diesem Moment öffnete er den Reißverschluss seiner Hose und zeigte sich in schamverletzender Weise. Danach entfernte er sich in Richtung Annenstraße.

Nach Angaben der Frau wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben: augenscheinlich Deutscher, circa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, eingefallenes spitzes Gesicht, blonde Haare, trug ein rot kariertes Hemd und eine kurze beigefarbene Cargo Hose.

Hinweise bitte an die Bochumer Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



