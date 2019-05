Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (38) löst größeren Einsatz mit Spezialeinheiten aus

Bochum (ots)

Am Sonntagabend, 19. Mai, hat ein bewaffneter 38-Jähriger einen größeren Einsatz im Bochumer Stadtteil Weitmar ausgelöst. Er stellte sich später den Spezialeinsatzkräften und konnte unverletzt festgenommen werden.

Gegen 18.00 Uhr erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis von der Bedrohung einer Frau. Ein 38-jähriger Bochumer soll seine Ex-Ehefrau und deren neuen Lebensgefährten im Bereich Neuhofstraße in Weitmar mit einer Pistole bedroht haben und anschließend geflüchtet sein.

Die sofort ausgelösten Fahndungsmaßnahmen führten zur Ermittlung des Flüchtigen in seiner Wohnung an der Knappenstraße in Weitmar. Da der Mann jeglichen Kontakt mit den eingesetzten Kräften verweigerte, wurden vor dem Hintergrund seiner Bewaffnung Spezialeinheiten hinzugezogen. Die Einsatzkräfte umstellten die Örtlichkeit, sperrten die unmittelbar angrenzenden Straßen und leiteten den Verkehr über die umliegenden Straßen ab.

Gegen 21.14 Uhr gelang es den Spezialeinsatzkräften kommunikativ, den 38-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen. Beim Verlassen seiner Wohnung konnte er unverletzt festgenommen werden. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Pistole wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

