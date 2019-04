Polizei Bochum

Kriminelle "Sommergefühle" - Diebe klauen 23 Stühle an Eisdiele!

Sonnenstrahlen, die Temperaturen weit über 20 Grad - Kriminelle schlugen bei diesen Sommergefühlen in Bochum zu.

An diesem Osterwochenende lockte das schöne Wetter nach draußen. Der ein oder andere freute sich mit Sicherheit darauf, ein Eis in der warmen Sonne zu genießen.

Den Gästen, welche am Ostermontag die Eisdiele an der Lothringer Straße 9 in Bochum-Gerthe besuchten, war dieser Genuss nicht vergönnt. Im Außenbereich fehlte die komplette Bestuhlung.

Unbekannte stahlen von Sonntag (21. April, 19 Uhr) auf Montag (22. April, 11 Uhr) nach bisherigen Erkenntnissen 23 Stühle (siehe Foto). Diese waren mit Stahlseilen vor dem Lokal gesichert.

Möglicherweise benutzten die Diebe für den Abtransport ein Fahrzeug.

Die Polizei sucht jetzt nach den Stühlen!

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

