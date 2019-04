Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Einbruch in Fleischerei - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

In der Nacht auf den heutigen 23. April ist es zu einem Einbruch in eine Fleischerei in Witten-Bommern gekommen.

Unbekannte hebelten kurz nach 3 Uhr eine Hintertür zum Geschäft am Bodenborn 25 auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Dabei lösten die Einbrecher Alarm aus und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute von der Örtlichkeit.

Die Polizei fragt: "Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?"

Hinweise nimmt das Wittener Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0234/909-8305 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

