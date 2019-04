Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Täter-Duo beim Einbruch überrascht: 25-Jähriger in U-Haft!

Bochum (ots)

Zwei Männer wurden am vergangenen Wochenende bei einem Wohnungseinbruch in der Bochumer Innenstadt überrascht. Einer aus dem Duo, ein 25-Jähriger, konnte vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der zweite Tatverdächtige konnte flüchten.

In der Nacht auf Samstag (6. April, gegen 2.45 Uhr) verschafften sich die Einbrecher Zugang in ein an der Kortumstraße gelegenes Mehrfamilienhaus und hebelten eine Wohnungstür auf. In der Wohnung selbst öffneten sie noch weitere verschlossene Türen gewaltsam. Durch den Wohnungsinhaber wurde das kriminelle Duo bei ihrer Tat überrascht.

Der 25-Jährige konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten trotz Gegenwehr festgehalten werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Mittlerweile sitzt der polizeibekannte 25-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der "EG WED" (Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl) dauern auch in Bezug auf den Mittäter, der von der Tatörtlichkeit nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute flüchten konnte, weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell