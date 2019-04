Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer (25) bei Unfall in Bochum verletzt

Bochum (ots)

Ein 25-jähriger Herner ist am gestrigen Sonntag, 7. April, bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Der Herner befuhr mit einem Kleinkraftrad gegen 11.30 Uhr den Werner Hellweg in Richtung Werne. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn 43 in Richtung Wuppertal musste er verkehrsbedingt bremsen und stürzte dadurch. Er wurde zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

