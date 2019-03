Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt auf Lieferfahrer an einer Ampel

Bochum (ots)

Dreist ist eine Tat, die sich am gestrigen 26. März, gegen 15 Uhr, auf der Castroper Straße in Höhe Schwanenmarkt ereignet hat. Ein 57-jähriger Mühlheimer war hier mit einem Lieferfahrzeug unterwegs. An einer roten Ampel am Schwanenmarkt musste er halten. Plötzlich riss ein unbekannter Krimineller die Tür des Fahrzeuges auf und greift sich eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse. Der Lieferfahrer reagiert und versucht den Täter festzuhalten. Dieser lässt daraufhin von seiner Tat ab und flüchtet ohne Beute in Richtung Kortumstraße. Der Mann ist circa 20-25 Jahre alt und 170-175cm groß. Er hat eine schlanke Figur und dunkelblondes, kurzes Haar. Bekleidet war er mit einer olivgrünen "Bomberjacke", einer Jeanshose und dunklen Sportschuhen. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

