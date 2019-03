Polizei Bochum

POL-BO: Tatort: Parkplatz - Autofahrer greift Autofahrer an - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

"Stellen sie doch bitte ihren Motor aus" - dies nahm ein noch nicht ermittelter Autofahrer zum Anlass, einen Bochumer (61) anzugreifen (Donnerstag, 7. März gegen 18.30 Uhr). Der 61-Jährige hatte in der Bochumer Innenstadt am Westring 32 - dem Parkplatz der Musikschule - seinen Wagen abgestellt und noch ungefähr fünf Minuten im Auto verweilt. Neben ihm stand - mit laufendem, lauteren Motor, eine ältere, viertürige, dunkle Limousine. Dessen noch nicht ermittelter Fahrer griff den Bochumer ohne Vorwarnung an, als dieser ihn bat, den Motor aus Lärm- und Umweltgründen doch bitte abzustellen. Ein kräftiger "Schubser" beförderte ihn eine Böschung hinunter. Der Mann zog sich diverse Schürfwunden und leichtere Prellungen zu. Kleidung sowie Rucksack waren stark verschmutzt, die Gleitsichtbrille zerkratzt und unbrauchbar. Der arabisch aussehende Verkehrsrowdy fuhr, mit vermischten Sprachen fluchend, kurz darauf weg und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Gesuchte soll ungefähr 170 cm groß und zwischen 55 und 65 Jahren alt sein. Er wirkte muskulös und dennoch leicht korpulent. Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

