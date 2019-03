Polizei Bochum

POL-BO: Taschendiebstahl: Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in Bochum sucht die Polizei mit einem Foto nach zwei Tatverdächtigen. Die Ermittler fragen: Wer kennt diese beiden Männer?

Der Vorfall hatte sich am 31. Oktober des vergangenen Jahres in der Bochumer Innenstadt abgespielt. Gegen 10.40 Uhr zogen die beiden Tatverdächtigen in einer Bäckerei an der Kortumstraße einer 19-jährigen Bochumerin das Handy aus der Jackentasche. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Das Bild ist mit richterlichem Beschluss zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) leitet die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8110 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

