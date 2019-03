POL-BO: Zwei Straßenräuber flüchten von der Bochumer Velsstraße - Zeugen gesucht!

Polizei Bochum

Zwei Unbekannte haben am 6. März einen Mann (32) auf dem Gehweg der Bochumer Velsstraße / Höhe "Am Spik" von hinten angegriffen und geschlagen. Zudem sprühten sie dem 32-Jährigen Reizgas ins Gesicht. Sie wollten gegen 11 Uhr dessen Parka stehlen. Als die Kriminellen das Kleidungsstück vom Körper des Bochumers reißen wollten, gelang dem leicht verletzten Mann die Flucht - Blitzüberfall erfolglos! Die Räuber rannten davon. Einer der Täter trug einen grauen Kapuzenpullover (Kapuze aufgesetzt) und hat wahrscheinlich blonde Haare. Der Überfallene begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Wer hat Beobachtungen gemacht? Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8205 oder - 4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

