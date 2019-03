Polizei Bochum

POL-BO: Bewaffneter Raubüberfall auf Sparkassenfiliale in Bochum-Werne durch eine massive Schlägerei geklärt! - Einer der beiden Bankräuber weiterhin auf der Flucht

Bochum (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und des Bochumer Polizeipräsidiums

Wie bereits berichtet, kam es am 26. Februar zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Sparkassenfiliale am Werner Hellweg 484 in Bochum-Werne.

Gegen 14.35 Uhr bedrohte ein maskierter Mann dort einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Mit der Beute flüchtete der Räuber aus der Bank, stieg in ein rotes Pizza-Auslieferungsfahrzeug und fuhr mit einem Begleiter über den Werner Hellweg in Richtung Werner Straße davon.

Am 27. Februar, gegen 10 Uhr, erhielt die Bochumer Polizei einen Einsatz nach einem Körperverletzungsdelikt im Bereich der Haydnstraße in Bochum-Rosenberg.

Vor Ort trafen die Beamten auf drei verletzte Personen. Eine vierte Person hatte sich nach deren Angaben bereits entfernt und konnte bislang auch nicht gefunden werden.

Die drei verletzten Personen, eine Frau (38) und zwei Männer (31/37) wurden zur Behandlung der Verletzungen in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Nach den umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen steht bislang fest, dass es in der Wohnung an der Haydnstraße am 27. Februar zu einer massiven körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und seiner Partnerin (38) gekommen war.

Als der Wohnungsinhaber (37) zurückkehrte, schlug dieser wiederum sehr massiv auf den 31-Jährigen ein, der kurz danach aus der Wohnung flüchtete.

Genau zu diesem Zeitpunkt traf ein Mann an der Örtlichkeit ein - mit dem bei dem Bankraub benutzten roten Pizza-Wagen.

Als dieser Autofahrer, ein Mann (45), der in Bochum keinen festen Wohnsitz hat, die Rettungssanitäter, die sich zu diesem Zeitpunkt um die drei Verletzten kümmerten, bemerkte, flüchtete er zu Fuß vom Tatort.

Bislang steht fest, dass sich diese vier Personen kennen und sich in der Nacht auf den 27. Februar in der Wohnung des 37-Jährigen aufgehalten und dort Drogen konsumiert haben.

Der Wohnungsinhaber und der noch flüchtige 45-Jährige, sind dringend tatverdächtig, den Banküberfall begangen zu haben.

Am gestrigen Nachmittag ordnete ein Richter gegen den 37-jährigen Tatbeteiligten die Untersuchungshaft an. Die Fahndung nach dem flüchtigen und einschlägig polizeibekannten Mann (45) dauert an. Die beiden anderen Personen waren nach bisherigem Ermittlungsstand nicht an dem Banküberfall beteiligt.

Nichts desto trotz befindet sich auch der 31-Jährige seit gestern in Untersuchungshaft - wegen der gefährlichen Körperverletzung an seiner Partnerin.

Die Bochumerin konnte am gestrigen Tag das Krankenhaus wieder verlassen.

Seitens der Bochumer Sparkasse wurde eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt, die zur Ergreifung des noch flüchtigen Täters führt.

