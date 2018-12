POL-BO: Einbrecher dringen in Kindergarten ein - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach dem Einbruch in einen Kindergarten im Bochumer Stadtzentrum ermittelt die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht.

Indem sie ein Toilettenfenster aufbrachen, gelangten die Täter zwischen Freitag und Sonntag, 7. und 10 Dezember, 16 bis 6.45 Uhr, in die Räumlichkeiten an der Düppelstraße 49. Sie durchsuchten das Gebäude und öffneten dabei gewaltsam eine Vielzahl an Möbeln. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, steht noch nicht fest.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8110 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

