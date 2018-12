Witten (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und der Polizei

Wie bereits berichtet, kam es in den Nachmittagsstunden des 27. Novembers 2018 (Dienstag) an der Winkelstraße in Witten zu einem Kapitaldelikt, bei dem der 45-jährige Oleg V. zu Tode kam.

Die Ehefrau (43) des Witteners, die sich in der Untersuchungshaft befindet, ist verdächtig, in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer auf ihren Mann eingestochen zu haben, der dort wenig später verstarb.

Nach der Tat informierte die deutlich alkoholisierte Frau gegen 20 Uhr den Rettungsdienst und ließ sich widerstandslos von den nachfolgend hinzugerufenen Polizeibeamten festnehmen.

Die Ermittler der eingesetzten Mordkommission suchen zurzeit eine Frau, die sich kurz vor der Tat noch in der Wohnung des späteren Opfers aufgehalten haben soll. Von ihr erwartet die Polizei wichtige Hinweise zum bislang noch ungeklärten Tagesablauf des Opfers.

Diese namentlich noch nicht bekannte Zeugin oder Personen, die sie kennen, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 / 909-8411 (Bürozeit) oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) bei der Polizei zu melden.

