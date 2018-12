POL-BO: In zwei Wohnungen in Bochum eingebrochen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Indem sie eine Balkontür aufgebrochen haben, sind Einbrecher am gestrigen Mittwoch (5. Dezember, 14.15 Uhr bis 19.30 Uhr) in eine Wohnung an der Insterburger Straße in Bochum-Hofstede eingedrungen. Aus der Wohnung wurden ein Laptop und Schmuck entwendet.

In Wiemelhausen kam es am selben Tag zu einem weiteren Einbruch. Zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr wurde eine Balkontür einer Wohnung am Melschedeweg aufgehebelt. Angaben zur Beute können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeiten bei der Kriminalwache unter der Durchwahl -4441.

