POL-MS: Küchenfenster mit Blumentopf eingeworfen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (22.08., 9:30 bis 14 Uhr) an der Straße An der Kleimannbrücke in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die Täter hebelten zunächst an einem Küchenfenster. Als das Öffnen misslang, warfen sie das Fenster mit einem Blumentopf ein und kletterten durch das entstandene Loch in die Räume. Diese durchsuchten sie nach Wertvollem und flüchteten mit Schmuck und Bargeld durch die Haustür in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

